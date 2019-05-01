爭議20年 淡北道路下週送環評大會續審

2019-05-01 20:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕為紓解淡水地區台二線的壅塞交通，新北市政府計畫興建淡水河北側平面道路，因涉及環保、生態及台北市端交通衝擊等爭議，全案延宕20年，今年3月提送環評大會，委員會要求「重考」，市府已補齊資料說明，將於5月8日提報環評大會續審。

工務局長朱惕之今天在市政會議指出，淡北道路計畫去年12月18日通過第二階段環評初審，但在今年3月19日環評大會未通過，市府增補文件，預計5月8日參加第2次環評大會審查，希望兼顧環境生態與交通順暢，讓民眾有一條安全回家的路。

上次環評大會有5項決議，第一，檢討分析大眾運輸使用率的合理性，評估縮小開發規模或設置快捷巴士系統專用道的可行性；第二，評估交通管理措施規劃；第三，強化捷運增班的可行性分析；第四，補充開發案對周遭居民、生態系統及景觀的負面衝擊；第五，補充開發案改變歷史文化景觀的因應對策。

新建工程處主任秘書李仲昀指出，經量化分析，淡江大橋及淡海輕軌完工後，約可分流24％交通量，但以2041年淡水地區人口成長及發展規模估算，仍以現有雙向四線車道的工程規劃，才能滿足旅次需求；此外，台二線拓寬計畫不可行，而竹圍地區與台二線交織路口有20處，若進行封路交管措施，恐造成更大衝擊。

針對捷運增班，李仲昀說，北捷表示，目前捷運班次的供給量大於需求量，列車並未滿載；至於淡北道路對生態景觀影響的疑慮，市府已進行動植物、水質、空氣等環境監測調查，且道路設計融合地景，下方留設涵洞，提供動物通行、躲藏或棲息，沿河路段夜間不設照明，保留原有樹木，工程僅跨越北市端採高架設計，降低視覺衝擊。

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