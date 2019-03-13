出席淡北道路環評會功敗垂成 侯友宜：絕不輕言放棄

2019-03-13 20:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕爭議長達20餘年的淡水河北側平面道路興建案，今天進入第二階段環評大會審查，新北市長侯友宜親自出席報告，但全案仍未通過，環評委員要求新北市府修正報告書再送審。侯友宜說，新北市政府歷經20年爭取淡北道路，絕對不會輕言放棄，為了淡水地區民眾出入便利，將針對環保署及環評委員指教的內容進行修正，解決居民塞車之苦。

為了推動淡北道路興建，侯友宜3月11日在雙北首長會議上，爭取台北市長柯文哲的支持，雖然二階環評會議最後仍未通過，但侯友宜強調，市府不會氣餒，將以更開闊的胸襟，聽取專業意見，讓這條淡水人引頸期盼的道路早日動工。

侯友宜說明，台2線竹圍路段道路容量不足，造成常態性交通壅塞，一直是中央與地方亟需解決的問題，他在擔任新北市副市長期間，就積極推動淡北道路興建，為了落實環境保護的決心，市府也主動承諾進入第二階段環評。

侯友宜說，經過審慎的調查與評估，加上各委員、專家的指正與建議，新北市府在淡北道路開發環境中，對於文化資產、紅樹林溼地生態、空氣品質及水質管理，都已研擬減輕對策及具體措施，今天全案未獲通過，表示還有需要加強的部分，市府會虛心接受指教並予以改進。

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