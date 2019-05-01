顧客傳上吐下瀉 中興新村臭豆腐老店發聲明這樣說…

2019-05-01 18:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市中興新村一家主打脆皮臭豆腐的老店，被網友PO文指稱，上月28日週日去吃了臭豆腐後，一群人都上吐下瀉，有多名網友回應症狀相同，南投縣衛生局28日採集食物殘渣和業者員工及病患檢體送驗，已要求業者暫時停業等待結果。業者今天在臉書發公告聲明說，會靜待檢驗結果，若是店內臭豆腐引起，絕不會逃避責任，但請網友先停止未審先判的網路霸凌。

這名吳姓網友是在「南投人聊天室」等地方臉書社團PO文說，他帶朋友到中興新村遊玩，一行人去這家臭豆腐店吃了豆腐和紅茶等飲料後，陸續出現拉肚子，他探詢有無網友跟他一樣，結果有黃姓網友等人呼應。

南投縣衛生局也在28日到臭豆腐店採檢體，但店家說食材都賣光，只帶食物殘渣和業者、員工5名病患肛門檢體送台北檢驗，在檢驗結果出爐前，要求這家僅週五、六、日做生意的店先暫停營業。

南投和南基醫院都有上吐下瀉和發燒的病患，縣衛生局也說，28和29日各有通報3人和2人拉肚子，也都說有吃臭豆腐。

這家臭豆腐店今天在臉書PO出「公告」，內文指出，對造成大家困擾深感抱歉，有許多人說吃了他家的東西才如此，但也有很多這兩天前來的客人並無拉肚子情形。現在衛生局已來稽查並送驗食材，等結果出爐會統一說明，若是店裡的東西出問題，該負的責任不會逃避，但若不是臭豆腐造成，商譽也已造成嚴重的傷害。但希望能先止這種未審先判的網路霸凌。

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