方便通勤族及遊客 嘉義市「市區7路」公車增停靠站

2019-05-01 15:05

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市區公車自5月1日起調整「市區7路」公車路線，新增停靠嘉義大學新民校區、民生國中、大業國中、嘉義高中、嘉義高工、大同技術學院、立仁高中、彌陀夜市等站，路線長度由原本的6.6公里提高為10.8公里，另外也將服務班次由原本雙向10班提高為雙向20班，擴大服務範圍及加密班次數。

嘉義市長黃敏惠今天上午在嘉義大學新民校區站舉行記者會宣佈這項新措施。黃表示，為維護空氣品質、提升交通安全，市府持續推展更安全、友善的公共運輸環境，盼擴大公車服務範圍，提供遊客及學子更便捷的交通運輸環境。

嘉市府交通處表示，新的市區7路除串連嘉義大學新民校區等多所學校外，沿線機關亦新增西區區公所站，要到西區區公所洽公民眾可多加利用，此外，路線也經過嘉義鐵道藝術村、嘉義火車站、彌陀夜市、228紀念館、大雅商圈、親水公園等，有休閒購物觀光需求民眾，可多搭乘大眾運輸。

交通處說，目前市區公車共有3條路線，包括市區1路、7路及66路台灣好行「光林我嘉線」，從今年元月起至3月底統計，3條市區公車搭乘人次為3萬3856人次，較去年同期成長77％，此外，3條路線可經由後火車站或是火車站轉乘，7路也可經由彌陀夜市、大同技術學院、嘉義高工以及體育館等站轉搭1路公車，或由大雅站下車於大雅商圈站、或是228紀念館站轉市區66路。

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