林佳龍沒忘爭學校籃球場補助 東興國小守諾抱回全國冠軍

2019-04-30 23:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕交通部長林佳龍於臉書貼文恭喜東興國小籃球隊的孩子，因為他收到家長的致謝信，信中表示雖林佳龍未能連任市長，但是仍實現請教育部撥款校內籃球場整修經費的願望，孩子們也實現諾言，繼去年市長盃完成11連霸後，拿到全國少年籃球賽冠軍。貼文一出，網友也大讚「不只承諾，更是小朋友的好教育，誠信最重要」、「你才是我們心中真正的台中市長」。

林佳龍表示，去年11月24日市長選舉當天到東興國小投票，遇到2個小女生告訴他，東興國小女籃已完成市長盃11連霸，但從小一盼到畢業都盼不到籃球場木質地板。學童因木質地板能減震、減輕對膝蓋的衝擊，希望市長能幫忙，更承諾一定會努力在比賽中拿下好成績。

林佳龍說，雖然投票結果讓很多好朋友失望，但未忘記與小選手的約定，不僅請市府的同仁協助，也拜託教育部協助改善場地。信中寫到教育部撥款整修經費，讓籃球場終可進行整修，孩子們也實現諾言，繼去年市長盃完成11連霸後，上週更拿到全國少年籃球錦標賽冠軍。

林佳龍也說，「對彼此的承諾，我們都做到了。恭喜東興國小籃球隊的孩子們，妳們是最棒的！」5個月後收到這封由家長寄來的信，與大家分享這個好消息。

貼文一出，網友紛紛按讚，並留言表示「謝謝部長重承諾，孩子們感動萬分」、「重誠信！這個要大力的推文」、「不只承諾，更是小朋友的好教育，誠信最重要」、「好人才不怕沒舞台」、「重誠信！要大力推文」不過也有網友酸現任市長「有心用心的市長，跟只會推責算計的市長就是不一樣」、「部長還要兼市長，真的很辛苦」。

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