南安小熊妹野放有前例！ 國內首次野放黑熊是1991年

2019-04-30 21:57

〔記者花孟璟／花蓮報導〕南安小黑熊野放在花蓮卓溪鄉深山，有媒體誤傳為「台灣首例」，實際上，台灣首例黑熊野放是在1991年由太魯閣國家公園、國立師範大學團隊合作成立野放小組，當年10月10日將一頭2歲大雌性亞成熊野放於花蓮秀林鄉和平林道，由於數月後無線電追蹤發報器脫落，野放監測也告一段落。

28年前被野放的這頭台灣黑熊也是母熊，牠於1989年10月被秀林鄉銅門村的獵人設陷阱捕獲時，約4個月大、體重僅10公斤。當年野保法剛實施未久，小熊被「合法登記」養在民宅1年多，體重還胖到66公斤、身長156公分。

當時參與野放的太管處保育課黃清波先生，隔年在1992年出刊的「大自然雜誌」34期為文記載，飼主曾讓黑熊吃了半年多的雞腿飯、排骨便當，飼養期間曾逃出鐵籠、在竹林頂端做窩，好不容易才被捉回籠中。

「臺灣國家公園史」也記載這起台灣首宗的台灣黑熊野放計畫，1990年該飼主考量安全及經費問題，決定交給太魯閣國家公園評估野放，由太管處、師大生物研究所共同執行野放計畫。這頭亞成熊1991年6月29日先被送到銅門山區，於佈置的鐵籠中適應野外食物及生活，逐漸減少對人的依賴。

團隊原屬意在銅門山區野放，但因台電在銅門山區有水力電廠、舊東西線的保線路，出入人員眾多，因而轉到秀林鄉和平林道、於1991年10月10日野放。黃清波先生寫到：「這一回，牠是真正步上自由旅途了，我們看著牠爬枯木、啃樹皮，蹣跚的腳步，遲疑中有些許興奮，相信大自然能給予牠的，一定比我們所能提供的多」。

野放後由國立臺灣師範大學王穎教授規劃1年的無線電追蹤計畫。據指出，當年還沒有植入晶片的技術，在黑熊個體作記號的方式是「口腔內烙印刺青」，且早期無線電發報器需有2人滿山跑，透過三角定位來追蹤黑熊的移動位置，無法像現在有先進的衛星定位系統，相當辛苦。惟數月後發報器脫落，研究人員失去黑熊的訊息，監測計畫也告一段落。

相關影片（請以IE觀看）：國家圖書館數位資料庫-台視新聞「黑熊重返山林」1991年6月30日報導

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