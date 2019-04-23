台灣第一隻台灣黑熊成功野放！南安妹子4/30可以回家了

2019-04-23 14:16

〔記者簡惠茹／台北報導〕「南安妹子」台灣黑熊要回家了！去年7月初花蓮南安瀑布附近有一隻4個月大的台灣黑熊與媽媽失散，不但只有4.4公斤，還有嚴重貧血和肺炎，奄奄一息的小熊經過台灣黑熊保育協會、屏東科技大學與林務局等公私協力團隊照料，現在已成長到43公斤，預計天候狀況允許下，將在4月30日野放「回家」。屏科大副教授黃美秀說，台灣黑熊數量推估只有300到600隻，這將是台灣第一個成功野放野生黑熊的案例，更是台灣黑熊保育的里程碑。

去年7月10日，花蓮縣卓溪鄉南安瀑布附近不斷有民眾通報有一隻年幼的台灣黑熊受困樹上，後來小黑熊到處遊蕩，不知道是要找媽媽還是找食物，甚至跑到台三線公路上，等待多日也不見母熊蹤影，當時林務局和黑熊協會緊急啟動救援，後續協會和屏科大組成團隊接下照養黑熊的任務，農委會今天舉行「小熊要回家」記者會，宣布小熊即將野放。

黃美秀說，當時母熊應該已經被遊客嚇跑，所以小黑熊才會落單，小熊等不到媽媽，後續也不進食，越來越瘦弱，經過觀察與專家會議決定介入照顧，當時經過台北市立動物園獸醫的檢查，小黑熊當時年紀只有4個月大，體重4.4公斤，不但嚴重貧血，還有肺炎，最後透過空勤總隊黑鷹直升機協助運送到特有生物研究保育中心照養。

黑熊保育協會理事長張富美表示，後續南安小熊在政府授權下，由協會和國立屏東科技大學組成照養野訓團隊，期間也透過募資方式，由大眾一起參與保育工作，讓小熊回家已經是全民心願。

黃美秀指出，從一開始小熊在籠舍監測，去年12月6日移到面積達2000多平方公尺的森林野訓場，那是一個有圍籬的森林，海拔1000多公尺正是台灣黑熊棲息地，小熊在天然林環境中接受野放訓練，學習野外生活技能，包含覓食技能訓練、陷阱趨避訓練。

小熊從昆蟲、蜂窩到山羊都可以自行獵捕快速處理，意外的插曲是原本準備給小熊訓練獵捕的一隻雞，竟然成為小熊的朋友，小熊其實會獵捕其他雞，但是就是唯獨那隻雞不捕，團隊還取名為熊麻吉，意外引起討論話題。

「不只小熊準備好了，我們都準備好了。」黃美秀列出小熊符合野放的標準列表，她說，小熊現在體重達到43公斤，身高120公分，健康狀況良好，遺傳來源確實來自野外，覓食獵捕技能已經取得，也通過野外訓練適應環境、人類趨避訓練。

黃美秀指出，野放地點會選擇花蓮縣卓溪鄉山區，野外食物資源豐富、考量棲息地野生熊密度，人類活動程度頻度低、且距離人類聚落遠，希望確保小熊野放2週內不會碰到人類，卓溪鄉當地部落也都希望小熊平安回家，布農族長老也為小熊進行祈福儀式。

黃美秀指出，天氣條件允許下，小黑熊預計4月30日就會野放，全程將以液體麻醉運輸、3名獸醫隨行，並動用國家直升機，完成最後半哩路，此外，小熊內將植晶片，戴上鮮豔耳標，與桃紅色的人造衛星追蹤項圈，追蹤小熊生長情況，項圈預計1年後脫落，自動延展裝置不會因為長大限制發展。

歷經9個月的照養和野放訓練後，黃美秀說，南安小熊將是台灣第一隻野生黑熊野放成功的案例，也是黑熊保育的一個里程碑，她相信這隻小熊是山神派來的信使，點醒台灣人對黑熊的保育觀念，不只是讓這隻小熊回家，還要讓台灣黑熊不再瀕臨絕種，要救一隻熊不難，要把一隻熊從4公斤養到40公斤也不難，但是要把整個族群救起來才是後續挑戰。

張富美表示，大家都相當捨不得，這個大家口中的「南安妹子」，4月30日就要離開了，想當初小熊才4公斤，奄奄一息，現在已經超過40多公斤，過去黑熊在野外面臨人為陷阱被斷掌，希望小黑熊野放後平安，政府要有熊數量普查，才能知道如何下一步的保育工作。

農委會主委陳吉仲今天出席記者會時表示，有太多單位要感謝，公私立合作才能完成的課題，過去林務局野保經費不到6000萬，去年到今年提高到1億多每年至少要進行5個瀕臨絕種的動物調查，期待現在所有政治人物都在講發大財發展經濟的時候，試問自己這樣的經濟模式適合台灣嗎？重工業造成空汙和二氧化碳排放，我們是否反省經濟發展對環境生態的衝擊，農委會強調公平分配和生態保育是農委會重要生態目標。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/