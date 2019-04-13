南安小熊即將重返森林 網友：千萬不要接近人類

2019-04-13 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕名為南安小熊的台灣黑熊，在2018年與母親走散，因無法獨立在森林中生存，由台灣黑熊保育協會暫時負責照顧，並開啟「野放計劃」。近日牠展開最後一道訓練-「靠近陌生人的懲罰」後，將重返森林，讓許多關注牠的粉絲相當不捨，也希望野放後的牠，千萬不要接近人類，預防受到傷害。

2018年7月在南安瀑布附近發現一隻約三個月大的台灣黑熊，取名為南安小熊，當時的牠與母熊走散，因尚未斷奶，體能過於虛弱，無法獨立生存，由台灣黑熊保育協會收留照料，並實行「野放計劃」為小熊做教育訓練，幫助牠重返森林。如今，牠已展開最後一道訓練─「靠近陌生人的懲罰」，訓練人員設下真的陷阱測驗，讓牠知道盡量避免接近捕獸夾，但人員也表示並沒有真的夾到動物，請大家安心。

南安熊將野放的消息，讓許多粉絲留言「心裡真的很捨不得，還偷偷哭了，總覺得這幾個月像是看妹仔長大一樣，對她又想保護，又是牽掛」、「真的捨不得，但是放手（讓牠自由）才是最好的祝福」；也有網友認為「應該連野放的訊息都別公開較好」、「遠離人類，人類比什麼都可怕」。

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