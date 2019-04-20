南安小熊滿周歲！樹上自學「衛生排便」 萌翻網友

2019-04-20 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕一隻被取名為「南安小熊」的台灣黑熊寶寶，去年與媽媽走散，因為無法獨立在森林生存，由台灣黑熊保育協會暫時照顧。最近牠已經從5公斤「增胖」到40公斤，也學會在樹上築巢，甚至自己學會在樹上屁股朝外「衛生排便」，讓保育協會的野訓團隊大開眼界，影片曝光也萌翻不少「熊粉」。

「台灣黑熊保育協會」日前粉專上PO出自動照相機「偷窺」影片，只見南安小熊三更半夜在樹上睡覺，睡到一半時突然起床上廁所，而且牠也「天生注重衛生」，自己學會將屁股朝外，把便便排出的「衛生排便」，讓野訓團隊大開眼界，也讓「熊粉」網友紛紛留言大讚「太可愛了」、「連棒賽都那麼可愛，真的會想念南安熊的一切」、「真聰明又愛乾淨」、「好珍貴的畫面」！

野訓團隊近日幫南安小熊健檢時，發現牠已經從當初的5公斤暴增至40公斤，身體狀況非常好，不過也意味著野放時間越來越近。有「鐵熊粉」今天就特地送上生日蛋糕──由玉米、蜂蜜、甜菜組成的水果拼盤，祝牠生日快樂；也有網友送來4大箱滿滿的食物，希望牠回歸森林前能吃得飽飽的。

目前保育協會已經開啟「野放計劃」，從最後一次健檢（4月10日）後，就啟動陌生人趨避訓練，野訓團隊人員也不再與熊共處森林裡做觀察紀錄，許多「熊粉」對此非常不捨，也希望野放後的牠，千萬不要接近人類，避免受到傷害。

南安小熊「衛生排便」影片

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