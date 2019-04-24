保育里程碑 台灣黑熊南安妹子月底野放

2019-04-24

〔記者簡惠茹／台北報導〕「南安妹子」台灣黑熊要回家了！去年七月初，花蓮南安瀑布附近一隻四個月大的台灣黑熊與媽媽失散，不但嚴重貧血，還有肺炎，歷經九個月照養，小熊現已四十三公斤，頭好壯壯，預計四月卅日左右野放「回家」。屏科大副教授黃美秀說，這是台灣黑熊保育的里程碑。

去年七月十日，民眾在花蓮縣卓溪鄉南安瀑布附近發現與母熊走失的年幼台灣黑熊，小黑熊到處遊蕩，甚至跑到台三線公路上。

植入晶片 戴衛星項圈追蹤1年

屏科大野保所副教授黃美秀說，先前經台北市立動物園獸醫檢查，小黑熊當時年紀只有四個月大，體重四．四公斤，不僅嚴重貧血且有肺炎，由空勤總隊黑鷹直升機運送到特有生物研究保育中心照養。

一開始小熊在籠舍監測，去年十二月六日移到森林野訓場，小熊在天然林環境中接受野放訓練，學習野外生活技能，從昆蟲、蜂窩到山羊都可自行獵捕，快速處理。有趣的插曲是，原本給小熊訓練獵捕的一隻雞，竟成為小熊的朋友，小熊其實會獵捕其他雞，唯獨不捕那隻，團隊還為小雞取名為「熊麻吉」，意外引起話題。

「不只小熊準備好了，我們都準備好了。」黃美秀指出，小熊現在體重達到四十三公斤，身高一百廿公分，健康狀況良好，遺傳來源確實來自野外，覓食獵捕技能已取得，也通過野外訓練適應環境、人類趨避訓練。

台灣黑熊數量推估只有三百至六百隻，黃美秀指出，小熊將植入晶片，戴上鮮豔耳標與桃紅色人造衛星追蹤項圈，預計會追蹤小熊生長情況一年，野放地點會選擇花蓮縣卓溪鄉山區，希望確保小熊野放兩週內不會碰到人類。當地部落希望小熊平安回家，布農族長老更為小熊進行祈福儀式。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/