台東藝術節今起售票 5月到11月共12檔最便宜才50元

2019-04-30 17:03

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府將於5月24日到11月21日舉辦2019台東藝術節，12檔節目邀請到國內外知名演藝團隊演出，即日起售票，有50元到700元之間共7種票價，並有多種優惠的方式，詳情請洽兩廳院售票系統、台東文化處網站及臉書。

台東文化處今天安排國光劇團、廣藝基金會、愛樂劇工廠、C MUSICAL及故事工廠演出精采片段，縣長饒慶鈴呼籲大家趕緊搶票。

文化處指出，今年演出帶來大量精彩音樂劇，首推由廣藝基金會帶來的鄧麗君懷舊音樂劇「何日君再來」及C MUSICAL與韓國共同創作的懸疑音樂劇「傾城記」。兒童音樂劇則是由國內知名唱片公司風潮音樂的「La La La愛唱歌」及愛樂劇工廠「小羊晚點名」。傳統戲曲今年是由國光劇團演出「陸文龍─少年身世的困擾」。

音樂類節目有由國內長榮交響樂團與中國音樂家合作演出「梁祝‧愛之交響」音樂會、由國內知名的音樂系教授組成的Trio Bellissimo室內樂集演出「時光流影」、旋轉門游樂集的雙鋼琴協奏曲音樂會「巴哈之夜音樂會」。

另有布拉瑞揚舞團的「路吶LUNA」、FOCA福爾摩沙馬戲團的馬戲演出「奧列的奇幻旅程」、故事工廠的口技喜劇「變聲偵探」，及相聲瓦舍演出。

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