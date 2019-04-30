店家拖地害人滑倒 男子狂飆女店員惹議

2019-04-30 12:26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮一家賣場昨下午員工在門口拖地清潔時，未擺放提醒告示，一名男子經過時踩到濕漉漉的地板而滑倒，當場對店員破口大罵，飆罵過程被路人拍下PO上網，網友反應兩極；有人認為賣場確實有疏失，但有人則認為男子態度不佳。事後業者坦承確實有疏失，誠摯道歉溝通後獲得對方原諒，未來也將改善。

網友在臉書社團「爆料公社」PO出一段5分鐘，一名男子站在竹南賣場前咆哮的影片，男子怒罵女店員拖地導致地板濕漉漉害他滑倒，男子怒嗆「如果今天妳是男的，看我會不會打妳，大家派出所見，做不到我跟妳姓」，女店員則不斷彎腰道歉。

男子隨後走進店內跟另名女店員繼續爭執，女店員坦承剛拖地刮水，但男子認為對方態度不佳，暴怒痛批如果今天是孕婦經過滑倒，「妳還敢這麼囂張嗎？」

網友看到影片反應兩極，有人表示男子態度雖然兇惡，但若是孕婦或老人因此摔傷後果不堪設想；另則有網友認為，男子自己未注意跌倒，卻大聲辱罵店員，根本刻意找麻煩。

業者則坦承確有疏失，對男子的心情與反應也皆能理解，店內人員於第一時間向對方道歉，事後經過充分溝通後，感謝男子能體恤服務業的辛勞不予追究，業者也將加以警惕，感謝各方關心並期望事件盡快歸於平靜。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/