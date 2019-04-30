鋒面明報到全台變天 北台灣不排除有局部性大雨或豪雨發生

2019-04-30 11:24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕時序進入梅雨季節，中央氣象局表示，週三將迎來今年首波梅雨鋒面，全台變天，北部、東北部地區會有陣雨或雷雨發生，且不排除有局部性大雨或豪雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨。氣象局說，這波鋒面屬於移動性鋒面，預估週四、週五將南移到巴士海峽，屆時中南部天氣轉為不穩定，有局部性大雨發生機率，其他各地也仍有短暫性雷雨或陣雨發生。

氣象局表示，今天各地炎熱，台東大武地區今天高溫已飆到34.2度，濕度在50%以下，氣象局已發布高溫黃燈警戒，提醒該地有36、37度高溫發生機會，今天西半部高溫也有33、34度，北部、東北部和中部山區要留意午後有局部性大雨發生。

明天起受鋒面影響，北部、東北部轉涼，高溫僅剩27度，週四、週五鋒面移動到巴士海峽一帶，北台灣會更涼，高溫僅剩25度，轉為較舒適的天氣型態，週五白天、週六鋒面遠離，各地天氣將恢復到暖和天氣，只剩東半部有短暫陣雨，其他各地以午後雷陣雨天氣為主。

氣象局預估，下週日又會有鋒面接近，下週一全台都會受到梅雨鋒面影響，目前看來這波鋒面會比明天的鋒面停留時間更長，至於影響幾天還要持續觀察。

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