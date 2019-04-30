72年來最暖春季 氣象局：5月上旬梅雨季提早到來

2019-04-30 11:11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕時序進入梅雨季節，中央氣象局表示，今年春季氣溫創下民國36年有紀錄以來最暖春季，預估梅雨季節也會延續偏暖的趨勢，各地氣溫以偏暖機率最大；目前觀測資料顯示，5月上旬有機會出現伴隨西南季風的梅雨鋒面，相對往年都是5月中旬到下旬出現，今年梅雨季有提早情形，全台整體雨量以正常機率最大。

氣象局指出，今年春季（2到4月）台灣平均氣溫明顯偏暖，創下民國36年有完整紀錄以來最暖的春季；春雨方面，新竹以南地區雨量接近常為主其他地區大致偏少。

展望今年梅雨季，氣象局觀察，各地平均氣溫以偏暖機率最大；雨量方面，雖然南海到菲律賓海的雨量預測偏少，但台灣及華南附近仍有較多水氣，預估台灣梅雨季總雨量以正常機率較大。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，孟加拉灣目前有熱帶氣旋正在發展，對東亞季風建立有貢獻，預估5月上旬東亞季風有增強情形，且會影響台灣地區，全台梅雨季總雨量以正常機率最大。

呂國臣說，在西南季風環境下，當滯留鋒面下來時，伴隨西南季風，容易產生大規模的劇烈降雨，稱為典型梅雨鋒面，目前看來，今年5月上旬就有機會出現典型梅雨鋒面，較往年時間提早。

呂國臣說，5月上旬就出現典型梅雨鋒面，往年也有5、6個案例發生，歷史上梅雨最晚報到紀錄發生在2018年6月5日到10日才出現，因此今年不算異常，且梅雨出現時間與總雨量並無正相關。

呂國臣表示，據過去氣候資料來看，5月梅雨季容易受北方鋒面影響，北部通常在5月上旬開始進入雨期，中南部則要到5月中、下旬當西南季風建立時，南部雨量就會多於北部。

氣象局說，5、6月是泛稱的梅雨季，期間要留意短短時強降雨，以及梅雨鋒面滯留台灣附近容易造成的長時間降雨。氣象局表示，因應汛期到來，明起只要觀測到有可能發生大規模或劇烈豪雨，期間氣象局將新增及更新雨量預報頻率，包括仿照颱風發布警報期間提供各縣市24小時和未來3天累積雨量；定量降水預報將從現在的每12小時及每6小時，新增為每3小時；上述兩項資訊每3小時更新一次。

去年823南台灣因熱帶性低氣壓影響，多處發生水災，總統府、行政院多次在不同場合指示氣象局，應針對非颱風影響，但可能造成的嚴重災害的天氣性統如熱帶性低氣壓，提供更即時的預報資訊，給民眾和防災單位做參考。

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