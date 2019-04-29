高市原青年夜市用地轉型觀光商場 賞櫻看變形金剛

2019-04-29 23:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄青年夜市搬遷至凱旋夜市後，原有鳳山用地轉型打狗商場，將於5月1日試營運，市府初步認定符合法令規範，當天會進一步做事實認定，可望成為夜市轉型商場的成功案例，更引進6米高大型變形金剛，民眾逛商場，還能欣賞櫻花。

青年夜市是高雄3大觀光夜市之一，去年搬遷至凱旋夜市，令許多鳳山人不捨，不少攤商想重返創業，原有土地屬於高雄農田水利會所有，占地2000多平方公尺，受限都市計畫為住宅區，不得作為攤販集中場，改為轉型為觀光商場。

市府經發局及建管處初步認定商場未違法，符合建築法及都市計畫法規範，試營運當天將入場了解，進一步做事實認定，商場施作油水分離設施，提供120個店家營業，維護環境衛生整潔，破除民眾對商場認定髒亂、吵雜的刻板印象。

值得一提的是，商場以百年木麻黃作為入口意象，曾遭受雷劈仍屹立茁壯，象徵高雄人堅毅不拔的精神，四周更種植泰國櫻綠美化，未來也會舉辦櫻花祭，讓民眾在鳳山就能賞櫻，不用坐飛機去日本。

商場更以千盞LED燈光，比照市府旗津海邊裝置藝術，打造千朵夜光花海，還引進4座大型變形金剛，最大高度達6公尺，與民眾互動，打造高格調的文創商場，民眾逛商場，看變形金剛，未來還能賞櫻，浪漫又有趣。

陳姓商家表示，過去於鳳山青年夜市擺攤，每日營收8000多元，去年搬遷至凱旋夜市後，每日營收剩下1000多元，光付成本、工資都不夠，幾乎每天做白工，根本賺不到錢，決定重返原地創業。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/