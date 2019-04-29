立院逐條審教師法 家長挺修法：傷害孩子的教師滾蛋

2019-04-29 10:57

〔記者吳柏軒／台北報導〕針對不適任教師，立法院今逐條審查教師法修法，教師團體抗議修法，家長團體則支持修法，呼籲立委務必守護孩子，要傷害孩子的壞教師滾蛋；立法院多位立委則在審議時，深感各界團體互相拉扯，感嘆並非修法本意。

台灣家長教育聯盟、全國家長團體聯盟、全國家長教育志工團體聯盟、人本教育基金會、台灣少年權益促進聯盟、中華民國各級學校家長協會、中華民國學習障礙協會等團體今再發聯合聲明，呼籲立委守護孩子，支持好老師、趕走壞老師。

家長等團體認為，這波教師法修法處理不適任教師，有幾個重點必須被處理，如教評會應增聘外部委員，使教師代表比例低於2分之1，並降低出席及表決代表從原先3分之2降為2分之1，更要求針對造成孩童重大身心傷害的教師，應比照重大性侵、性騷的處理方式，立即解聘。

而立法院上午開始逐條審查教師法修法，不少立委揭發現，這波修法導致校長、家長、教師等團體3方針鋒相對，不願造成社會分裂，歷經1個多小時討論，逐漸聚焦在教師應回歸專業，但仍對於更動教評會組織比例、專審會人才庫建置等基礎問題，仍有分歧意見待討論。

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