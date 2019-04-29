批教師法惡修 教團轟忽略行政怠惰拿教師祭旗

2019-04-29 10:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院今逐條審查教師法修法，讓教師團體分頭齊聚街頭抗議，教團痛批教師法惡修，雖要處理不適任教師，卻忽略最關鍵的行政怠惰問題，錯誤拿教師跟學校教評會開刀，紛紛高呼口號、上演行動劇諷刺。

全國教師工會總聯合會的成員在立法院外，以行動劇諷刺政府破壞教師專業，戴起面具扮演蔡英文、蘇貞昌、林萬億、潘文忠等人，用教師法修法條文當柴火，加溫水缸讓教師水深火熱，痛批錯誤修法。

全教總理事長張旭政痛批，教育部要強化不適任教師，但其實最關鍵的是行政怠惰，且校長才是啟動處理、主導案件的，若校長不啟動，教評會如何解聘不適任教師？

全國教育產業總工會也在立法院周圍申請路權，號召成員上街頭反對惡修教師法，其中並質疑修法條文新增專審會，可處理不適任教師，質疑專審會組成與代表性。

教育部長潘文忠則表示，社會對於不適任教師的處理非常明確，這次教師法修法，對於大部分認真、表現良好的教師並無影響，而是希望建立機制，並維護教師尊嚴，甚至支持教師專業發展，讓孩子有更好的學習權。

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