教師法今早決戰 全教產發聲明要警察驅趕家長團體

2019-04-15 08:23

〔記者林曉雲／台北報導〕教師法今早決戰，教育委員會今審查教師法修法草案，教師團體和家長團體立場對立，議場內尚未開始，場外已煙硝四起。全國教育產業總工會發聲明，指全教產今天已申請到立法院大門口及群賢樓前的陳抗路權，對於家長團體及人本教育基金會等挺政院版修法草案的團體，今早擬在立法院門口召開記者會，全教產請各團體依法尊重集會遊行，也已經很明確地跟中正一分局表達不同意這些團體使用，今天全教產會有人到中山南路立法院大門口去進行集會，依集遊法他們有權決定，如果這些團體來就是違法，全教產會要求警方進行驅離。

家長團體及人本教育基金會強調是和平表達淘汰不適任教師的訴求，主要是向立委們陳情，向社會大眾說明為何要挺政院版修改教師法，保護學生的受教權，免於遭受不適任教師的荼毒。

全教產理事長黃耀南表示，全教產於4月15日已申請到立法院大門口前（中山南路）及群賢樓前（濟南路）之集會遊行路權，並已向台北市政府警察局申請集會遊行在案。另有中華民國太陽熱能商業同業工會、以核養綠與全教產聯繫，將於4月15日上午9點起借用立法院大門口路段，各自辦理「非核家園玩假的嗎？」及「以核養綠公投第二階段連署」活動。

黃耀南表示，包括全國家長團體聯盟、台灣家長教育聯盟、全國家長教育志工團體聯盟、人本教育基金會將於今天上午9點在立法院大門口召開記者會，惟並未與全教產聯繫，同時記者會主軸恰與全教產集會遊行意旨、反對修改教師法完全相反。

黃耀南強調，在此情形下，全教產依集會遊行法取得合法之路權及集會遊行申請，不管依法或依常理，都不可能會將路權讓給與全教產主張完全相反的團體，若家長團體等逕自在立法院大門口等辦理活動，發生任何事情，蓋與全教產無關，特此聲明。

而同樣反對教師法修法的全國教師工會總聯合會，也因全教產申請路權，今天陳抗臨時更改地點到青島東路和中山南路口。而全國私校工會也發出通知，全教總陳抗更改地點，活動會視立法院審議情況，及其他團體行動而臨機應變，現場有指揮車，請大家跟著指揮系統行動。必要時，會在立法院撐一整天，請大家有心理準備。請參與陳抗的教師們注意安全。

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