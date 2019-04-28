教師法修法前夕 家長團體齊聚立法院前唱「心肝寶貝」

2019-04-28 21:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕「孩子都是心肝寶貝！」明天立法院將進行教師法修法的逐條審查，但家長及教育團體等不滿官方面對教師勢力妥協，今晚直接衝到立法院外，點燈靜坐表達訴求，盼督促明日修法，達到教評會內的教師代表不過半等，好汰除不適任教師。

台灣家長教育聯盟、全國家長團體聯盟、全國家長教育志工團體聯盟、人本教育基金會、台灣少年權益促進聯盟、中華民國各級學校家長協會、中華民國學習障礙協會等團體，今晚齊聚立法院外，徐徐唱著歌曲「心肝寶貝」，透過靜坐、點燈、拼貼台灣圖像等，督促政府修法，各家長團體聯合聲明，強調汰除不適任教師是絕大多數人共識。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕直言：「孩子是我們的心肝寶貝！」認為家長要求並不過份，且有堅定決心，不會放棄孩子，將監督政府、立委等，並高呼「我們要好老師」等口號，盼引入外聘專家，解聘不適任教師。

教育部次長林騰蛟則說，明修法集中處理不適任教師，其中包含教學不力樣態，而各界關切多在「教評會的非行政職教師代表比例」，修法將讓處理不適任教師時，教師代表不會過半，同時新增專審會，也列舉不適任的各種情況，依法採解聘終身不得擔任教職，或解聘1到4年、停聘6個月到3年等各種處置，但修法將尊重立院職權。

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