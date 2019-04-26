高教工會批教師法修法「微罪解聘」 恐讓學界噤聲

2019-04-26 15:55

〔記者林曉雲／台北報導〕《教師法》修法引發諸多爭議，立法院教育文化委員會預計下週一審議。台灣高等教育產業工會今開記者會，上街抗爭被判有罪的大專師出面控訴，依修法草案，他們為了爭取公義的抗爭行為，恐會使他們丟了教職。

高教工會秘書長陳政亮表示，行政院草案版本在以「處理不適任教師」的名義下，偷渡加入了許多損及一般教師權益的修正案，恐將造成一群「受害適任教師」，呼籲立法院暫緩修法、回歸民主審議。

台灣土地正義行動聯盟理事長、台科大陳致曉副教授以自身為例表示，他長期針砭都市發展與土地徵收政策，於媒體上投書〈台南恐將淪兩大建商集團禁臠〉一文，目前正被台南市政府以自訴提告加重誹謗，若依教師法第15條修正草案，新增將「聘任後因故意犯罪受一年有期徒刑以上刑之宣告確定，且獲宣告緩刑，或受一年未滿有期徒刑之宣告確定，有解聘之必要」，納入「應予解聘，且應議決一年至四年不得聘任為教師」的解聘要件，而他如果又不幸遭到司法以微罪薄懲，未來類似他的異議教師，將動輒承受工作權剝奪的威脅，甚至解聘後1年至4年還被剝奪至他校任職的機會。

高教工會公佈一份「近年來因參與社會／政治運動而遭移送或判刑的大專教師名單」，質疑此類狀況絕非個案。主任林柏儀表示，依草案「微罪解聘」條款，未來此類「社會良心」教師恐怕都得因公開發聲或行動而承受解聘威脅風險，儘管許多案件最後都獲無罪宣判，但大專教師難免將因此先行「自我審查」，避免不但被告還會丟了教職，而過往被其批評監督的無良企業或失能政權，必將利用此一工具威脅要求學界噤聲，損及學術自由。

工會呼籲，修法如要將教師「犯罪」和「解聘」做直接連結，立法必定應具體列舉「應解聘的罪名」，如既有教師法第14條第1項第2款、第3款列舉的：服公務而貪污瀆職、性侵害等，或至少要審查罪名的確構成不適合擔任該職務，如《律師法》第4條第1項第1款：「有下列情事之一者，不得充律師：一、曾受一年有期徒刑以上刑之裁判確定，並依其罪名足認其已喪失執行律師之信譽，經律師懲戒委員會懲戒除名。但受緩刑之宣告，緩刑期滿而未經撤銷或因過失犯罪者，不在此限。」而絕非現行修法草案第14條「只要是犯罪，不論罪名，一律解聘；甚至只要被判有期徒刑一年以上，不需經教評會與主管機關核准，即解聘且終身不得任教」。

長期協助教師救濟工作權益、台灣人權促進會執行委員翁國彥律師表示，現行修法草案第14條第1項未區分改正可能，導致教師若觸犯相關條款即「終身不得聘任為教師」，恐違背大法官釋字702號解釋之比例原則要求，草案新增第14條第1項第13款、第15條第1項第7款、第18條第1項，維持了將輕微違反法規問題上升為解雇要件，例如院版預定修正第15條第1 項第7款為：「行為違反相關法令，經有關機關查證屬實，有解聘之必要」，而不回歸聘約規範，恐怕亦屬過當，且有過度模糊缺乏明確性等問題，顯示教師法修法沒能回應基層適任教師工作權益保障的需求，反而是製造了過多的不確定性，也有違法院近年來判決的趨勢和所揭示的標準，恣意剝奪基層教師的工作權利。

教育部次長林騰蛟日前公開說明，微罪判刑案件是要和教師學術倫理、教師專業和教師尊嚴有關，並非無限上綱任何案件。

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