「不閉打小孩」 雲林家扶組「護童者聯盟」

2019-04-28 13:13

〔記者廖淑玲／雲林報導〕看「復仇者聯盟」，更要看「護童者聯盟」，雲林家扶中心和雲林縣議員蔡岳儒組成「護童者聯盟」，今天在北港文化中心盛大登場亮相，宣導「不閉打小孩」的兒保5步驟，讓活動充滿愛與歡樂。

今天是兒童保護日，雲林家扶中心舉辦「捍衛兒童」活動，出動雲林家扶娃娃還有蔡岳儒服務團隊的「有心超人」，家扶社工還巧扮成美國隊長、超人、蝙蝠俠等動漫英雄與會，帶領近百名親子參加，全場熱鬧滾滾。

蔡岳儒表示，根據衛福部統計資料顯示，去年雲林縣有106人次兒少受到不當對待，其中施虐者施暴原因以缺乏親職教育知識最多、其次是習慣以體罰或不當管教，希望透過此次活動呼籲大家捍衛兒童，一起用愛包圍受虐兒。

雲林家扶兒保組督導楊淑惠分享服務個案，就讀小三的阿豪（化名）經醫師診斷為過動兒，常遭母親打罵，讓阿豪身上總是青一塊紫一塊，經家扶陪伴，小豪媽媽學習親職教育、良性親子技巧，透過獎勵和適當懲罰取代打罵，如今小豪最愛膩在母親身旁；她特別宣導「不閉打小孩」5步驟，適時關懷、用愛的抱抱取代打罵。

雲林家扶中心主任廖志文強調，無論是肢體、言語或是情緒暴力，都會帶來孩子無法彌補的終身創傷，但有些大人相信不打不成器、要罵才會乖，因而過度情緒化打、罵，甚至把孩子愈推愈遠，造成無法彌補的親子裂痕。

活動中蔡岳儒等人也化身為「護童者聯盟」演出行動劇，一起對抗黑暗魔王，讓小朋友免於被虐待、被性侵犯乃至網路霸凌等，教導孩子遇到危險要向家長或老師求救，學會保護自己。

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