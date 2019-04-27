百貨業大規模改裝搶客 政大書城首度進駐

2019-04-27 23:27

〔記者張忠義／高雄報導〕流行時尚的變化越來越快速，站在引領潮流脈動第一線的百貨業者，為更貼近消費者需求，大規模的改裝、新櫃的引進也越來越頻繁，漢神巨蛋3樓改裝開幕，訴求在ON/OFF間轉換正式與自在；日系品牌GU在大遠百拓展高雄第3間店舖；成立26年的政大書城也首度在高雄夢時代設立第一家百貨櫃位。

漢神巨蛋3樓魅力都會館開業以來首度大規模改裝，執行長南野雄介表示，全新為現代女性打造的輕奢華空間，鎖定輕熟女與白領階級客群，集結78大時尚輕奢與潮流品牌，網羅23家高雄獨家店，囊括女裝、化妝品香氛、輕珠寶與潮流品牌等業種，開幕記者會上也邀來電眼女神周曉涵分享自己的穿搭秘訣。

日本服飾品牌GU在大遠百拓展高雄第3間店舖，高雄人憑身分證在4月28日享優惠；另外還推出「高雄3店同慶」活動，從男女鞋款、短褲、寬版T恤到內著等多款商品，都有高雄獨家優惠價。

國內老品牌書店「政大書城」在高雄夢時代2樓藍鯨館設立首家百貨店面，耕耘市場26年堅持只賣書，店內沒有讓人眼花繚亂的商品，也沒有過度的裝潢，讓書成為空間的主角，夢時代店佔地200坪的空間，藏書5萬冊，花費近千萬。

特別的是店內所有書籍都沒有封膜，可自由閱讀，獨立的親子閱讀專區，也是店內的亮點，如家一般自在舒適，將閱讀融入生活中。配合新店開幕，只要加入會員就享有購書優惠，5月18日下午2點在1樓廣場有貓咪界黃阿瑪「怎麼可能忘了你」簽書會。

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