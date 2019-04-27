外來種「斑腿樹蛙」繁殖高峰期 民眾發現可通報移除

2019-04-27 18:19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府農業處指出，4至9月北部地區進入斑腿樹蛙繁殖高峰期，由於斑腿樹蛙屬急遽繁衍、快速擴張的外來入侵種，會影響原生種樹蛙，若民眾發現斑腿樹蛙蹤跡，可聯繫農業處自然生態保育科。

縣府農業處指出，斑腿樹蛙和本土種白頷樹蛙（布氏樹蛙）外觀相似，鑑定上主要可透過鳴叫聲、背部花紋、腿股網紋、幼蛙等特徵區分。另外，斑腿樹蛙多在晚上活動，白天則躲在樹上、灌叢或排水管中休息

而斑腿樹蛙成體及蝌蚪適應性極強，能迅速擴散成長，且斑腿樹蛙的蝌蚪會捕食台灣原生種蛙類蝌蚪，嚴重影響台灣原生種蛙類的繁衍與生長。

不過，因斑腿樹蛙外觀上與本土白頷樹蛙外觀相似，為避免民眾自行移除濫殺無辜，農業處不建議民眾自行移除。為了確實移除斑腿樹蛙，避免造成生物多樣性失衡，縣府今年委託苗栗縣自然生態學會，若民眾發現斑腿樹娃，可撥打縣府農業處自然生態保育科037-558216。

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