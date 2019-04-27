現身廢核遊行跟著走！ 蔡總統：非核家園是持續目標

2019-04-27 14:43

〔記者楊綿傑、王榮祥／綜合報導〕一年一度的廢核遊行於午後2點30分自凱道出發，今年主題為「告別核電、風光明媚」，象徵核電時代過去，未來將迎接風電、太陽能等綠色能源，總統蔡英文及前行政院長賴清德都到現場力挺，蔡總統表示今天是來向長期努力於反核的人士及團體表示敬意及感謝，她並強調，只要蔡團隊在，非核減煤、非核家園都會是持續的目標，並保證不會缺電、不會重啟核電。

2019南台灣廢核大遊行也於下午登場，數十個民間團體共同呼喊「核電10％掰！再生能源來！」希望讓各界知道，核電沒有大家想想中那麼重要，擺脫核電、加速再生能源發展，才是台灣最優質，最符合國際趨勢的選擇。

民進黨立委管碧玲、劉世芳，與黨籍市議員鄭孟洳、李喬如、黃文益，時代力量高市黨部主委陳惠敏與時力高市議員林于凱，基進黨發言人陳柏惟，歐巴桑聯盟、社民黨等，下午活動開場時即現身廢核活動現場，以實際行動表達對廢核理念的支持，也藉此強化與公民團體對於能源議題的共識。

全國廢核行動平台並揭示今年遊行訴求，包括告別10%核電、落實綠能減煤；我要風光明媚、不要萬年核廢；廢除危險核四、退役老舊核電；不能解決核廢、不要再用核電；綠能百分百、轉型趁現在（RE100 is happening now）；核能出去、綠能進來、守護台灣未來等。

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