南台灣廢核大遊行登場 多政黨社團支持

2019-04-27 15:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕2019南台灣廢核大遊行下午2點準時登場，預定3點半出發，數十個民間團體共同呼喊「核電10％掰！再生能源來！」希望讓各界知道，核電沒有大家想想中那麼重要，擺脫核電、加速再生能源發展，才是台灣最優質，最符合國際趨勢的選擇。

民進黨立委管碧玲、劉世芳，與黨籍市議員鄭孟洳、李喬如、黃文益，時代力量高市黨部主委陳惠敏與時力高市議員林于凱，基進黨發言人陳柏惟，歐巴桑聯盟、社民黨等，下午活動開場時即現身廢核活動現場，以實際行動表達對廢核理念的支持，也藉此強化與公民團體對於能源議題的共識。

主辦單位強調，2019年是台灣反核運動至關重要的一年，在這核電逐步歸零，再生能源日漸壯大的歷史交叉口上，今年度的廢核大遊行以「告別核電、風光明媚」為題，希望台灣可以早日擺脫核電的陰影，迎向再生能源百分百的風光未來！

主辦單位指出，相信多數堅持反核的朋友近來不斷的遭受到「再生能源會破壞生態」、「再生能源無法穩定供電」、「台灣再生能源發展不起來」等質疑。不同於以往的廢核遊行，今年台北場遊行，除了有NGO市集外，更設有綠能展區，邀請再生能源廠商到遊行現場導覽，希望透過直接與再生能源業者的互動，讓民眾更了解再生能源在台灣發展的現況，非核的未來是靠再生能源撐起的！

有鑑於全台7成民眾不知核電只佔10%，高雄場遊行號召大家一起向10%核電說「掰！」，騰出電網空間，讓再生能源大展身手。現場除了有NGO攤位，也邀請多年支持廢核的南部冰品名店--小露吃義式冰淇淋、1982 de glacée 法式冰淇淋，為大家消暑、打氣。

遊行預定3點半出發，沿神農路、博愛路、明誠路、自由路、新莊仔路、博愛路、回到神農路，也歡迎民眾一起加入。

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