遊輪假期糾紛控業者擺爛 帶頭抗爭的「周姐」是前政戰花木蘭！

2019-04-27 12:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕雄獅旅行社3月24日至27日包船太陽公主號遊輪到沖繩、石垣島4日3夜行程，結果因為行程延誤等引發消費糾紛，雄獅事後只答應賠償每位旅客500元現金和1千元折價券，消費者堅持不願意妥協，組成「抗議雄獅」自救團體，要和業者周旋到底，其中號召900多名旅客連署帶頭抗爭，被旅客們稱為「周姐」的周慶珍，原來她曾經是政戰花木蘭，急公好義的個性讓她跳出來，一定要為大家討一個公道。

周慶珍在新北市中和區公所當副區長，在地方人士眼中，雖然身材嬌小，但是個性直爽、喜歡和里長稱兄道弟，對照顧弱勢古道熱腸，周慶珍說，她從小在苗栗偏鄉的貧困家庭出身，從小就討厭別人仗勢欺人，和男生吵架打架從不退縮，高中畢業後報名參加政戰學校花木蘭，服役金馬外島，培養出她獨立堅毅的個性。

周慶珍說，這次參加雄獅旅行社的太陽公主包船遊程，原本是夫妻倆慶祝結婚30週年的特別遊程，同船的還有一家人陪80歲老父完成搭遊輪心願的、有老闆招待辛苦員工旅遊的，每家都花了3、5萬元到10餘萬元不等，大家開心出航，沒想到旅程途中行程延誤、出包不斷，搞得一肚子火。

正當大家在回程船上抱怨連連，卻又拿不出辦法時，周慶珍忍不住跳出來，希望大家團結一致，才能向業者討回公道，遊輪27日返回基隆港時，有部分遊客氣到想滯留船上，要業者出面給個交代，但是周慶珍力勸大家依規定下船，相信雄獅旅行社會給大家合理回覆，沒想到業者最後的回覆是，只願意賠500元和折價券，令大家氣到吐血。

周慶珍說，雄獅身為國內最大的旅行業者之一，敷衍態度令人無法苟同，她知道業者總認為遊客是一盤散沙，無力對抗大企業，只能自認倒楣，她要團結大家、眾志成城，如今已找消基會召開記者會，也會有自救會成員到各縣市向消保官投訴，並且要把大家的慘痛經驗透過媒體和網路分享，未來還會在旅遊季和旅展不斷提醒消費者注意自身權益，也希望廣大消費者一起支持他們，不能讓業者把消費者當「盤仔」予取予求。

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