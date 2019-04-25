郵輪之旅淪為「逃難」 旅客轟雄獅補償不足

2019-04-25 12:36

〔記者陳宜加／台北報導〕雄獅旅行社販售「太陽公主號」4天3夜郵輪行程，遭旅客抱怨淪為「逃難之旅」。消基會今天出面批評，業者態度不佳，吝於道歉與賠償，更聲稱「包賣船票、不包服務」，有人花了6萬元，僅獲得約1500元補償，建議觀光局介入調查。

但雄獅稍早澄清，該團有超過7成旅客費用不到2萬元，絕無6萬元的價格，2人艙房平均每人也不到3萬元。

旅客向消基會投訴，參加雄獅旅行社販售的太陽公主號郵輪行程，原訂於3月24日傍晚5點從基隆開航，因天候因素延遲2小時；隔天下午抵達沖繩，卻臨時改變停靠碼頭，且入境檢查大排長龍，有人等候3、4小時還無法下船，導致岸上行程延誤，原訂10.5小時的自由行時間幾乎全毀，從頭到尾未見雄獅人員出面說明。

旅客指出，3月26日準時抵達石垣島，又發生下船出口臨時變更，旅客失去引導，現場一片混亂，甚至發生推擠，雄獅依然沒有出面引導，顯然沒有記取教訓。

「郵輪美夢變惡夢！」旅客痛批，雄獅共賣出1903人行程，卻因人為因素導致旅客權益受損，且雄獅態度高傲，船上旅客醞釀抗議前先行聯繫雄獅高層，卻置之不理，直到915名憤怒的旅客連署抗議才出面協商。

消基會4月19日居中協調，歷經3小時馬拉松協商，雄獅以天候、「包船票、不包服務」為由，僅表達願意記取經驗，並提供每名消費者500元現金與雄獅發行的1000元旅遊折價券作為補償；但每名旅客付出2萬5900至6萬元不等價格，無法接受雄獅提出的補償方案。

消基會董事長雷立芬表示，雄獅處理方式有很大的討論空間。旅行社以包船、靠岸遊覽等名義招攬消費者，應將廣告內容視為承諾、甚至契約的一部分，包船旅遊每15人即應安排1名領隊或服務人員，並提供充分資訊，未盡之事也應負賠償或補救責任，無法推諉。

消基會秘書長吳榮達建議觀光局，全力推動觀光之際，應有健全旅遊市場的配套措施，例如提升郵輪服務品質，否則促進經濟發展的想法，無異是緣木求魚，應介入管理，不容「美好廣告淪為逃難」再度發生。

他也呼籲消費者，參與任何旅遊計畫前應妥善研究、先行上網搜尋不當企業名單，或至觀光局、消基會網站搜尋相關資訊，避開不適合業者，以免花錢受罪。

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