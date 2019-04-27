「媽祖生」祝壽做公益 宮廟供餐捐款

2019-04-27 10:20

〔記者何玉華／新北報導〕今（27）天是農曆3月23日媽祖聖誕，各地的媽祖廟都有祝壽及遶境活動，沿途也都有信眾虔誠上香，新北市長侯友宜一早到板橋慈惠宮祝壽上香，祈求台灣「國泰民安，風調雨順」，並贈「聖德參天」匾額，為遶境活動點響起馬炮。

侯友宜表示，板橋慈惠宮建廟超過160多年，是地方重要信仰中心，每年媽祖聖誕都是年度盛事，舉辦出巡遶境、躦轎腳等活動。侯友宜說，他會秉持「媽祖精神」帶領市府團隊拚市政，守護家園、守護市民。

民政局指出，慈惠宮「板橋媽」每年聖誕上午都會車巡板橋市區，下午步巡慈惠宮附近的留侯、流芳、赤松、黃石、挹秀、湳興、新興及光榮8個里，為居民祈福；晚上開放民眾躦轎腳，發放限量發財金1000份，讓鄉親同霑媽祖聖誕法喜。

民政局長柯慶忠表示，新北市主祀、副祀媽祖的廟宇多達346間，僅次於土地公及觀音菩薩信仰。今日媽祖聖誕，各區媽祖廟擠滿祝壽、躦轎腳人潮，還有媽祖廟用做公益來祝壽，其中，三重義天宮全日提供近2000斤的油飯、湯圓、湯麵、米粉湯等福食讓信眾吃平安，另捐贈市立醫院三重分院市價120萬元的護理床45床，及市府家外安置計畫20萬元、三重光榮國中籃球比賽經費35萬9800元等。

另外，金包里慈護宮發放2400顆壽桃，同時捐贈6000斤平安米給北海岸地區弱勢民眾，晚上還有卡啦OK歡唱，與信眾一起歡渡媽祖聖誕。

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