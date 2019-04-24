慶賀媽祖生日！屏東慈鳳宮鑽轎底 天鳳宮擲筊賽頭獎12萬

2019-04-24 18:41

〔記者葉永騫／屏東報導〕農曆3月23日媽祖生日即將來臨，26、27日屏東慈鳳宮舉辦鑽轎底活動，西勢尾天鳳宮則舉辦擲筊比賽，最高獎金達12萬元，每年都吸引不少信徒參加。

今年4月27日是媽祖生日，各地廟宇紛紛舉辦各項慶祝活動，有的廟宇早就展開遶境，有的則辦捐血，屏東慈鳳宮今年沒有舉辦遶境活動，但26、27日2天舉辦義子女鑽轎底活動，26日晚上則有國樂團及歌仔劇演出，27日上午8點起提供平安壽麵給信徒食用，鑽轎底活動則是將屏東開基媽祖安座在神轎上，讓信徒焚香祈禱，再爬過神轎底下，祈求媽祖賜福平安，每年都吸引了大批信眾前來參加。

萬丹鄉西勢尾天鳳宮天鳳宮則是從26到28日共3天舉辦 擲筊比賽文化活動，已經發出邀請給萬丹鄉內2500名國小學童及家長，一起來參加活動，親子一塊同樂，擲筊的時間為上午9點到晚上10點，前2天為初賽，最後1天決賽，頭獎可以獲得12萬元，2獎3萬元，3獎1萬元，每年都吸引不少信眾前來參加，相當的熱鬧。

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