關山「媽祖生」打卡送好禮 只剩兩天快點來

2019-04-24 17:45

〔記者陳賢義／台東報導〕農曆3月23日是民間信仰媽祖娘娘的聖誕日，俗稱「媽祖生」，台東縣關山鎮首次規劃一系列藝文民俗活動，在地天后宮在鎮公所的協助下，4月初完成一面「媽祖祈福互動牆」，廟方和公所也順勢推出了「拍照打卡結好緣」活動，民眾和遊客只要到天后宮的舞台區和祈福活動牆拍照打卡上傳臉書，就得獲得四季好米、關山米乖乖的好禮，時間只剩明、後2天，限量600組，莫等待、快點來，歡迎大家作伙結好緣。

迎接4月「媽祖生」慶典，各地都會舉辦遶境祈福等慶祝活動，關山天后宮別開生面，規劃了為期一週的藝文民俗活動，包括了遶境、大廟埕親子寫生、祈福牆拍照打卡、健檢送好米等，池上青農魏瑞廷還共襄盛舉的捐贈200公斤白米。

「拍照打卡結好緣」活動只剩明後兩天，民眾和遊客只要到天后宮的舞台區和祈福活動牆拍照打卡上傳臉書 ，就可以到關山公所領取四季好米1公斤、關山米乖乖、媽祖Q版公仔各1個，好康限量600組送完為止。慶祝媽祖娘娘聖誕日好康不間斷，歡迎大家一起歡喜結好緣。

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