高手在民間！ 飲料店黑板畫 最夯電影角色栩栩如生

2019-04-26 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕自從《復仇者聯盟：終局之戰》上映後，除了網路上有防雷與暴雷的攻防戰外，相關討論與話題不斷在各處延燒，有網友在網路分享1張照片，照片中是某間飲料的的黑板上有復仇者聯盟的畫作，網友看見後紛紛大讚：「高手在民間」。

臉書粉專《部長影像研究室》在網路上分享1張照片，照片中可以看到飲料店的黑板上，畫著復仇者聯盟的部分重要角色，畫作上的諾薩斯戴著無限手套看起來霸氣十足，其他復仇者的英雄們也看起來栩栩如生，完全不像是用粉筆所畫的創作。

照片po出後讓網友大感驚奇紛紛留言，「高手在民間啊」、「路人問我為何要跪著看手機」、「嚴格要求他加薪!」，也有網友笑說這是被飲料店耽誤的藝術家。

而科技網站《LPComment》也實際找到該畫作的創作者，他是目前就讀淡江大學美術系二年級的Jacky Hsu，他表示因為之前曾在這家店打工，與其他人感情不錯，所以才會來作畫，這幅畫作他花了大約3到5個小時來完成，雖然其他人都對他的作品感到驚嘆，但他自認與專業的黑板藝術創作家有很大的差距，黑板的創作純屬興趣，因此沒有收費。

Jacky Hsu也在訪問中提到，之前曾有人想請他幫忙畫黑板畫，但他自認功力未到所以僅開價幾百元，甚至不滿意作品也可以不付錢，結果對方聽到需要收費便退縮了，但Jacky Hsu表示他其實不在乎錢與出名，他之後的目標是動畫，所以創作黑板畫開心就好。

可以看到黑板上每個角色看起來栩栩如生。（圖擷自《LP COMMENT》）

有網友在臉書粉絲團上分享Jacky Hsu的創作，引發網友熱議。（圖擷自部長影像研究室 臉書）

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