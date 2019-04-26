港星錢小豪環台做公益 拜訪高雄無障礙之家

2019-04-26 22:40

〔記者黃旭磊／高雄報導〕亞太影后甄珍、高雄市長韓國瑜夫人李佳芬及港星錢小豪先後造訪無障礙之家，被院童直爽、熱情性格感動。

港星錢小豪與YouTuber游否希、草爺今天造訪高雄市社會局無障礙之家，關懷心智障礙院童及家民，共同跳舞律動、玩遊戲並話家常，家民回贈畫作，錢小豪直呼感動，呼籲傳愛讓愛遠播。

韓國瑜上任4個月明星接連到訪，甄珍、李佳芬昨天（25日）到無障礙之家製作母親節卡片，2人擁抱院童，聽到憨兒高喊「凍蒜」開懷大笑，而甄珍也慷慨捐贈1百萬元給貧困、失依及弱勢孩童。

錢小豪說，這次配合中華民國紅心字會「豪心有豪報」活動，以單車、火車、高鐵等工具環台做公益，百萬知名YouTuber「在不瘋狂就等死」及「含羞草日記」隨行響應，讓愛無限存在。

1980年代殭屍片電影紅遍港台，錢小豪武打形象深植人心，在香港擔任「特能人士（身心障礙者）關懷大使」，此行與憨兒一同運用彈力棒健身、玩桌遊，並與早期療育學童玩遊戲，氣氛熱鬧。

無障礙之家主任陳桂英說，感謝藝人陸續慰訪，關心家民也為工作人員打氣，讓社會更關注身心障礙議題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/