澄清僅收到70餘萬 李佳芬：若早知版權歸屬不會出書

2019-04-25 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人黃光芹、高雄市長韓國瑜妻子李佳芬隔空駁火，讓版權爭執一事越演越烈，李佳芬稍早面對記者提問時澄清，150萬元版稅扣除稅金及撰稿費用，韓國瑜實際僅收到70餘萬元，並非黃口中的150萬元，她也強調，若早知版權歸屬於撰寫人及出版社，「那當時我們可能就不會接受訪問」。

至於黃光芹要求李將收到的版稅捐作公益一事，李佳芬則含糊帶過，稱韓現在太忙了，未來高雄肯定有很多人需要幫忙，「這筆錢要怎麼用，未來都會陸續進行」。

媒體人黃光芹年初替高雄市長韓國瑜寫作出版「跟著月亮走」專書，黃昨發文控版稅150萬元全被韓妻李佳芬拿走，讓整起版權爭執事件浮上檯面。李佳芬隨後發表聲明，稱黃主動表達放棄版權，僅需撰稿工本費。對此，黃光芹則回應要求李佳芬把版稅所得全捐做公益，同時應發表聲明約束不斷攻擊黃的韓粉。

對此，李佳芬稍早表示，寫書當時雙方都很愉快，於是就在沒有簽約的情況下讓黃先寫，後來李也有詢問友人，確認這種狀況下版權是屬於口述者的。李佳芬說，黃光芹事後主動表達僅願收12萬元撰稿費用，「但我們（指夫妻二人）覺得黃在撰稿過程很辛苦，所以後來就跟她說要給20萬元，而黃最終也收下這20萬元」。

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