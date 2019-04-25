韓粉請注意！ 李佳芬：別再騷擾黃光芹一家人

2019-04-25 17:01

［記者黃旭磊／高雄報導］《跟著月亮走》一書版稅衍生爭議，高雄市長韓國瑜夫人李佳芬今天下午受訪表示：「其實有出來捍衛她（黃光芹），拜託外界不要再攻擊與騷擾她（黃光芹）與家人。」

李佳芬下午陪影后甄珍出席公益活動，被問及《跟著月亮走》一書的版稅糾紛時，她表示，剛開始聽到黃光芹指控「蠻驚嚇」的，「仔細想，黃光芹這段時間心情真得蠻受傷的」，其實「有出來捍衛黃光芹」，在網路時代「（我們）蠻頭昏腦脹，拜託不要再攻擊、騷擾光芹與家人」。

至於黃光芹怒指版稅都給李佳芬，且已領走150萬；對此，李佳芬說，確認帳目後，扣掉給黃20萬稿費，實際只拿70多萬，根本沒有150萬，也說，這筆錢將用在高雄公益。

李佳芬：光芹很阿莎力 沒占我們便宜

至於韓國瑜這段期間感受？李佳芬說，他（指韓國瑜）說要當個快樂的鞋匠。

李佳芬表示，她不懂版權、稿費，基於朋友信任沒簽約，「光芹是很『阿莎力』的人，沒有占我們便宜」，另外，「跟著月亮走」海外版權問題要請教律師，自己可能重新寫一本書。

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