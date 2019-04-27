與「餓」片》餅乾竟飄香腸味？話題零食吃給你看

2019-04-27 10:32

〔記者簡亭宇／台北報導〕

野餐季節到來，各大超商也開啟零食大戰，一口氣推出多款新奇口味零食，近期業者推出的口味都非常「接地氣」，不僅把台灣夜市小吃做成各式餅乾外，還依照台灣人嗜辣的飲食習慣，推出可選辣度的洋芋片，引起許多討論話題，記者特搜幾款話題零食來開箱，並邀請街頭民眾盲測試吃，看看哪種餅乾最受歡迎？

這次開箱的餅乾分成三大種類，分別為「台灣小吃系列」、「辣口味餅乾」、「新奇口味零食」，其中「台灣小吃系列」有烤大腸、香腸、大腸麵線、夜市牛排口味，當中最特別的是「烤大腸」餅乾用台灣米製作，因此真的吃得到米的香氣，夜市牛排的餅乾則胡椒香重，但味道保守沒驚奇感，將這4種口味拿到街頭請路人盲測，試吃是否能吃出各款餅乾的口味，結果香腸口味被評選為味道還原程度最高的餅乾。

另外兩種「辣口味餅乾」與「新奇口味零食」系列，經試吃後味道也讓人覺得很「意外」，究竟這些話題餅乾味道如何？一起來看開箱影片吧！

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