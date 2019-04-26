玉山計畫人才亮相！英國年輕學者：台灣的民主自由吸引我

2019-04-26 11:23

〔記者林曉雲／台北報導〕爭搶國際人才，我國政府去年推出玉山計畫，大手筆祭重金向國際學者招手，今天舉行記者會，讓這些優秀的國際學者「亮相」！

清大玉山青年學者Andrew Cooper來自英國，台灣的民主自由和多元開放進步很吸引他，他很開心加入清大，清大過去已有豐富投資且建立非常強的團隊。他的專長是天文物理，研究重心是星系考古學，獨立開發出一套能高效率地模擬星系結構（包含恆星與暗物質）隨時間演化的運算技術，可廣泛應用在許多星系考古學方面的熱門研究課題上，而Dr.Cooper在數值模擬星系形成領域的專長是國際天文研究的主要部分，卻是目前台灣天文學界相對缺乏的，他未來在台灣的相關工作，將有助於台灣在國際天文學界的能見度及合作接軌。

台大玉山學者黃韻如是醫師科學家，她是台大醫學系畢業，土生土長台灣人，在新加坡待了12年，在新加坡大學已有自己的癌症團隊，能回台灣很感恩，回台灣是要完成比她自己人生規劃更大的理想，要讓台灣重返榮耀。她看到聘書上的薪資換算成新元，「覺得自己瘋了」，對比新加坡積極攬才，台灣推出玉山計畫是很大的鼓勵，如果沒有玉山計畫，她不太可能回來，而讓台灣重返榮耀，靠她自己一個人的瘋狂不可能，需要團隊和設備經費，也建議教育部的玉山計畫和科技部的計畫應同步，對吸引學者會有更大動力。

中興大學玉山學者杜武青教授，年幼移民美加已50多年，一直關心台灣，原是加州大學聖地牙哥分校任教30年，退休後接玉山學者，他從年薪250萬元中拿出8成、200萬元，興大再加碼800萬元成立一年1000萬元基金，成立「工程技術與農業生技創新中心」，預計3年投資3000萬元，可贊助20多個計劃，希望至少有6000萬以上研究專案回饋，也希望利用他在加州大學聖地牙哥分校的關係，讓興大師生有合作機會、成為國際合作的亮點。

台大玉山學者Jean-Marc EGLY來自法國，他表示，決定來台灣和大家一起做研究不容易，考量台灣有高質量的研究，希望他過往從基礎分子生物到臨床的經驗，和台灣學者一起作出更新和更頂尖的全球合作。

交大玉山青年學者張祐嘉表示，回台灣是非常自然的選擇，因為他的研究和半導體有關，台灣在半導體有很長時間的累積，交大有優秀老師和設施，目前台灣是著重於積體電路，他的專長是積體光路，未來大數據、無人車、無人機、機器人等都需要積體光路的技術，對台灣有些貢獻，回台灣8個月很開心，得到玉山青年計畫對他的研究是很好的起點。

教育部政次劉孟奇表示，107年推出玉山計畫強化國際攬才，協助大學推動校務，強化大學和國際的連結，玉山青年學者引進國際優秀年輕人才，活化大學研究能量，107年共有14校、46件聘任案，目前已有25人已來台灣。高教司長朱俊彰表示，教育部去年投入1.2億元、今年投入3億，下半年將再出國繼續攬才，招更多優秀國際人才來台灣。

清華大學玉山青年學者Andrew Cooper來自英國，是天文物理學者。他表示，台灣的民主自由和多元開放進步很吸引他，開心加入清大，清大過去已有豐富投資且建立非常強的團隊。（記者王藝菘攝）

中興大學玉山學者杜武青教授，從年薪250萬元中拿出8成、200萬元，興大再加碼800萬元，以一年1000萬元基金成立「工程技術與農業生技創新中心」，提攜後進學者共創榮耀。（記者王藝菘攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/