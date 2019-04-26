驚！阿嬤天天給他玩手機 4歲男童近視飆到650度

2019-04-26 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）近來發出警告，2歲至4歲的幼兒久坐螢幕前每天不得超過1小時，不足1歲的嬰兒務必要完全遠離電子螢幕。「3C保母」帶小孩的案例不勝枚舉，一名阿嬤天天給孫子玩手機，導致年僅4歲的男童，近視超過650度，直到眼睛看不清楚，就診才發現視力受損。

《聯合報》報導，三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文收治過一名案例，男童2年前就診時才4歲，檢查發現近視650度，原來是阿公阿嬤幫忙帶孫子，為了不讓孫子哭鬧，每天讓他玩手機看影片。他提醒，短時間大量使用3C也會造成視力受損，寒暑假通常是假性近視的高峰，但很可能弄假成真。

呂大文提到，國外做過實驗研究，初生的老鼠暴露在藍光環境中，2個禮拜後出現黃斑部病變，因為眼睛組織薄，藍光易透入，近距離使用3C產品，馬上會發生的就是近視，若長期暴露在高藍光的電子螢幕，約10年黃斑部就會提早病變，且黃斑部病變只能延緩，無法回復原來的狀態。

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