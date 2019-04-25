不足5歲幼兒看螢幕 世衛：每天不要超過1小時

2019-04-25 00:02

〔中央社〕世界衛生組織（WHO）今天表示，年齡介於2歲至4歲的幼兒「久坐螢幕時間」每天不得超過一小時，而不足一歲的嬰兒務必完全遠離電子螢幕。

這是世衛首度發布這類衛教指南，並說5歲以下幼兒也應活動筋骨與睡眠充足，養成良好生活習慣，預防往後年歲罹患肥胖和其他疾病。指南中也說明，久坐螢幕時間包括看電視或影片與玩電腦遊戲。

世衛向會員國發布的這份衛教指南指出：「健康的體能活動、久坐行為和睡眠習慣會在早年確立，提供在兒少、青少年至成年時期養成良好習慣的機會。」

衛教指南指出，年齡介於1歲至4歲大幼兒每天應該花至少3小時從事各種體能活動，1歲以下嬰兒應在地板遊戲中與人互動，並避開所有螢幕。

世衛表示，不活動是導致死亡的「主要危險因素」，助長全球體重過重及肥胖攀升。

世衛兩年前發布的一份報告說，全球肥胖兒童和青少年人數過去40年成長10倍，達到1億2000萬人，在中低收入國家，尤其是亞洲，這種成長正在加速。

報告指出，過重會引發糖尿病、高血壓和部分癌症等疾病。

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