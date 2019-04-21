駕駛用手機架看片打遊戲 交通部將修法開罰

2019-04-21 00:12

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕開車、騎車甚至是行人過馬路時，低頭滑手機事件非常危險的事情，交通部近期收到警政署建議，將研擬將處罰條例第31條之1當中，以手持方式使用手機平板的「手持方式」文字刪除，讓員警能舉發駕駛人以固定式手機架，架著手機、平板看影片、玩遊戲等行為。

交通部表示，當年為有效防止汽車駕駛人於行車中，手持使用行動電話進行撥接或通話對安全影響，增訂處罰條例第31條第1項，汽車駕駛可處3000元罰鍰；另考慮機車是二輪機動車輛，使用手機單手駕駛非常危險，同時增訂同條第2項，可處1000元罰鍰規定。

隨著智慧手機普及，電話不單純只是通話功能，可查詢地圖資料、用通訊軟體聊天、看影片等，因此，越來越多民眾使用機車、汽車手機架，邊開、騎車看導航、影片；因此，警政署希望交通部能修法，讓警方可取締用手機架邊開、騎車看影片的行為。交通部表示，這不單純只是將「手持方式」的規定刪除即可，還有許多課題需要討論，包含使用手機架就算違規、或看「影片」才是違規、開罰要件為何、如何舉證駕駛有「看」這個行為等；但交通部已將警政署建議記錄下來，包含是否可逕行舉發、是否刪除手持規定等，後續將與各單位開會討論，決定是否修正或如何修正。

安全宣導方面，交通部道安會指出，開車或騎車只要視線離開前方2秒，車輛就已移動相當遠的距離，足以造成一起事故的發生，就算使用手機架也可能會導致駕駛分心。105年寶可夢遊戲當紅時，有對開車、騎車、走路使用手機拍攝宣導影片，告訴民眾路上分心易造成事故發生，後續會研擬如何再向民眾宣導馬路上不要使用手機。

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