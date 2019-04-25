冥冥注定！鄉長被霧鎖金門 意外促成十萬善款

2019-04-25 23:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣的最美風景果真是人！屏東縣枋寮鄉長陳亞麟本週前往金門縣公務考查，飛機起飛前他仍心繫鄉內車禍橫死、但家屬卻沒錢下葬的張姓青年，坐在其旁的陳姓女台商聞訊二話不說自掏腰包捐款，更在3日內募集近10萬元善款，陳亞麟今天前往慰問並轉贈善款，回想當時情形是直呼「真的是冥冥中注定」！

枋寮張姓青年日前騎機車發生車禍橫死，打零工維生的張父沒錢下葬愛子，只能先向人借錢救急，鄉公所雖有急難救助金，但鄉長陳亞麟直到飛機起飛前最後一刻都還在聯繫相關事宜看是否能提供更多幫助，在電話溝通中也讓張家可憐處境曝光，陳亞麟鄰座的陳姓台商聞訊是大感心酸，當場就表達捐助，盼為張家度過難關的意願。

陳亞麟回想當時情形仍覺得不可置信，他指出，行程當天，首趟航行都已經要抵達金門了，卻因霧鎖金門，只能原機折返，後來第2趟他換了座位，在開啟飛航模式前最後一刻仍緊急聯繫相關待辦事項，沒想到張家處境實在太可憐，引來鄰座的的陳大姐也深感同情。

陳亞麟表示，該位陳大姐當場就表示要捐錢救急，下機後還在金門機楊直接拿出現成6000元給他們，更加碼指出將為張家募捐，截至今天已募近10萬元現款，今天陳亞麟依照原定行程前往慰問，更帶著來自素未謀面、卻急公好義國人捐出的10萬元，張父是不斷直說「謝謝大善人」，也希望陳亞麟轉達其感謝之意。

陳亞麟說，張家逢此困境令人難過，加上家境貧困，19歲的張姓男子死亡更讓不勝唏噓，但沒想到霧鎖金門、原機折返、換位置竟巧遇善心人士這一連串的巧合，根本就像是「冥冥中注定」，神奇善心故事，也讓悲哀的事件，出現令人重燃希望的好消息。

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