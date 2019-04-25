實境體感正夯 北市聯合稽查4業者違規

2019-04-25 11:41

〔記者林家宇／台北報導〕虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等新興科技產業發展迅速，版圖擴及商業領域。北市府針對市內6處VR、AR場所進行聯合稽查，發現有3家業者遊戲分級標示不符規定，可依兒少法開罰5萬至25萬元。

稽查結果顯示，「VIVELAND VR 虛擬實境樂園」、「歡樂VR 京華城店」與「兒童新樂園i-FUN HUB哈鬥星球實境科技遊戲館」遊戲分級標示不符規定，可依兒少法處5萬至25萬元或3萬至15萬元罰鍰。前兩家業者另出售無履約保障之禮券，當場要求停止販售，撤下文宣廣告。「VAR LIVE台北西門旗艦店」則無辦理公安申報，限期1個月內改善。

北市主任消保官何修蘭表示，經濟部為鼓勵新興數位產業發展，將實境體感產業從規範較嚴格的電子遊戲業獨立出來，目前尚無專法規範，因此依兒少法、遊戲分級管理辦法等相關法規管理。

何修蘭指出，實境體感場所消費爭議不多，只有針對收費、服務品質等問題申訴，提醒消費者注意遊戲分級狀況。此外，除公安尚未申報之業者，其它家在消防、建管初步查核上無問題，民眾可安心消費。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/