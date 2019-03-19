新北三安違法零容忍專案 今啟動強力執行一個月

2019-03-19 23:03

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府今啟動為期一個月的「治安、公安、交安」違法零容忍行動專案，新北市副市長謝政達今天晚上率警察局、交通局、消防局、工務局、經發局、觀光旅遊局，至三重警分局辦理聯合誓師大會，隨後率上百稽查人員至三重某養生館稽查，稽查人員同步至KTV、三溫暖以及指定路口臨檢、路檢，誓言消滅治安汙染源。

謝政達說，「治安、公安、交安」違法零容忍行動專案為即日起至4月18日止，行動分為治安大整頓、交通大執法、公安大稽查三大重點，若今年執行成效不錯，會繼續推廣。

新北市警察局表示，「治安大整頓」將由警察局前往轄區內特定營業場所如KTV、撞球場等易滋事場所，及依毒品危害防制條例列管特定營業場所全面擴大臨檢，要求業者加強自主安全管理，並針對轄區重要路段及聯外橋樑要道規劃路檢取締，防止酒駕，並針對特定營業場所、大樓社區進行毒品查緝。

新北市交通局指出，「交通大執法」將加強執行YouBike服務調度車況以及施工路段工區圍籬管理，並針對新北違停檢舉前5大熱點、209處騎樓禁停機車路段執行專案取締，以及酒後駕車、改裝致噪音車等違規執行攔檢取締，警方配合降低機車行車事故宣導。

「公安大稽查」則由新北公安小組針對色情場所執行斷水斷電、重大治安違建強制拆除、籠居外勞強制檢查以及老舊醫院強制改善，排定老舊醫院、護理之家、外籍勞工宿舍等共109處，執行專案聯合稽查。

至於啟動三安專案是否因應行政院長蘇貞昌拚治安、鬥毆換局長？謝政達表示，全體國人都關心治安、交安和公安，中央、地方也一起努力，新北願意做這些事情。

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