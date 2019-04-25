台灣同婚524合法 跨國企業看好有助經濟發展

2019-04-25 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕5月24日將為同性婚姻合法化首日，日前台北市民政局搶先各縣市，開始受理電話預約當天的同性婚姻登記。據路透社報導，連跨國公司也相當看好台灣同婚合法後將有助於台灣經濟發展。

行政院會今年2月通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法草案」，年滿18歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係，訂5月24日施行。

據路透社報導，谷歌（Google）、Airbnb、德意志銀行（Deutsche Bank）、安永會計師事務所（EY）、萬事達卡公司（Mastercard）、微軟公司（Microsoft）與台灣王道銀行在內的15家企業，都讚揚同性婚姻的種種好處。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國說明：「我們重視多元化，包容性，尊重，平等和不歧視，無論是在公司內部或是與業務合作夥伴，都會尋求保護這些價值觀；我們這樣做不僅是因為這是正確的事情，且它可以使我們的公司和社會變得更強大，更成功。」

經濟學家表示，同性婚姻的好處包括提高生產力、勞動力流動性，減少工作場所因歧視所帶來的壓力。

根據瑞士信貸銀行（Swiss bank Credit Suisse）2016年的研究報告也指出，支持LGBT政策的270家公司的業績平均比摩根士丹利資本國際全球指數（MSCI All Country World Index）高出3％。

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