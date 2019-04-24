濕地公園挨轟毀石虎棲地 卓蘭鎮公所月底提改善方案

2019-04-24 18:50

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮公所「大安濕地公園」工程基地附近曾有石虎出沒，引發生態保育團體強力抨擊破壞石虎棲地，批評聲浪不斷，立委鍾孔炤邀集苗栗縣政府、卓蘭鎮公所再度現勘，達成共識，由卓蘭鎮公所於月底提出具體改善方案。

鍾孔炤說，「大安濕地公園」工程生態爭議不斷，希望透過改善與生態補償措施，讓爭議告一段落，會勘後卓蘭鎮公所將彙整專家學者建議，擬定生態改善工程與監測計畫，於30日前提出改善計畫，報請苗栗縣政府。

苗栗縣政府水利處副處長黃文璋說，目前將朝兩方面進行，首先因保育團體提出意見，認為鎮公所不宜再有工程破壞原生地面樣貌，未來的造林計畫將減量（種植量）減區（區域調整），盡量不要再擾動原有生態樣貌。

至於栽種的地點，將選擇因工程而遭破壞的裸露地等栽種原生樹種。另外，曾有保育團體與生態觀察家認為工程基地附近的排水溝不利動物攀爬通行，黃文璋說，會勘後達成共識，將要求鎮公所針對生態池、駁坎、排水溝等不利野生動物通行地點，研擬設置生態廊道等。

「大安濕地公園」利用大安溪北側140縣道旁5公頃的閒置國有地打造，第一期的濕地工程僅利用0.5公頃空間，剩餘尚有4.5公頃空地，其中3公頃土地將不再進行工程，保留原貌。主要生態補償區域為1.5公頃的裸露地。

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