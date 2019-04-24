怎麼先跳車了！ 豬豬國道逃生影片曝光

2019-04-24 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕國道3號南下田寮交流道發生一起豬隻跳車意外，有目擊者將豬跳車的完整過程分享到網路上，驚呼「是豬！爬出來跳車的豬！」

該網友在臉書上分享一段行車紀錄器影片，畫面中可以看到駕駛從內線變換到中線後不久，就看到前面一台運豬車，竟有隻豬爬出車後斗，從左後方跳下，嚇得車主趕緊變換車道閃避。

由於在高速下跳車，豬隻摔到路面上連連翻滾好幾圈，該網友說，經過時真的是豬的慘叫聲。有網友心疼「好痛啊...」、「哪有人這樣載」、「太扯了啦，沒用豬籠喔」。

目擊者補充，經過後看後照鏡，豬的後腳應該是受傷動不了的。她也責備運豬的藍色小貨車連圍欄都沒有，超危險！擔心發生連環車禍，不過好險後面一台砂石車閃雙黃燈擋了下來。

留言也有不少人開玩笑標註朋友「怎麼先下車了」、「怎麼不等我一起下車，自己先下車？」、「這樣很危險你不知道嗎」、「你還好嗎滾這麼多圈一定很痛」等。

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