一人開伙同時肉飯菜 科大生創單人智能廚具

2019-04-24 13:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕看中單身商機，台北科技大學工業設計系學生創「單人智能烹調助手」，結合煎盤、平底鍋加蒸盤等，搭配智能APP，放入食材設定後，煎肉、白飯、青菜便可同時搞定，即使單人開伙也能輕鬆方便，已入圍今年的金點新秀設計獎。

北科大學子鄭子萱表示，自己家住高雄而北上求學，大四起外宿，喜歡下廚，卻發現一人開伙常面臨困難，決定開發「單人智能烹調助手」，將單人鍋具模組化，包括有紋路底適合煎肉的煎盤、可炒可煮的平底鍋、萬用蒸盤等，利用電磁爐加熱，搭配APP設定烹調時間與溫度，只要放入食材，就可讓煎肉、白飯、青菜同時搞定上桌。

北科大表示，今舉辦工業設計系的畢業展，其中有11件作品入圍2019年的金點新秀設計獎，校長王錫福說，過往不少作品屢次拿下國內外獎項，歸功學生用心從日常找問題，而今年作品亦幫黃昏產業賦予新價值，也在創新中重視永續及共享等概念。

如，來自馬來西亞的僑生陳國強愛衝浪，但在海中卻頻遭垃圾打到身上，決定開發「自動化河川垃圾回收站」，不同一般用攔截系統來處理河川垃圾，而是運用阿基米德原理，靠水流帶動螺旋輸送桿，即時把漂浮垃圾撈上岸，低耗能同時淨化水質、維護生態。

其他作品如學生宋協融將電風扇與凳子結合，讓冬天無用武之地的電扇，一躍成為其他家具，避免佔位閒置；另名學生王聖文則將民初老屋的鐵窗花當作椅凳椅背，給違建文化新視角；學子王聖文則創新把烤土司跟唱片轉盤結合，讓烤製過程變得十分有趣。

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