遭員工指控欠薪15萬！ 角子虎水餃館坦承「資金吃緊」

2019-04-24 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕2011年從林口起家的著名水餃店「角子虎」，遭台北市某分店的員工指控，積欠全店7名員工共約15萬的薪資。角子虎回應，確實在資金調度上有些吃緊，會盡快補齊薪資，對員工感到抱歉。

根據《TVBS》報導，角子虎台北某分店正職員工爆料，工作5個月以來，公司薪水時常延遲發放。先前就已經有分2次才給齊的情況，而現在，早該發下的3月薪資更是遲遲未見。該員工詢問店內其他同事才發現，原來全店4名正職、3名計時，總計7名員工約15萬的薪水竟然通通沒有拿到。

該員工拿出和店長的對話記錄佐證，原本說好每月15日發上月薪水，但1月被延了3天、2月延了6天，3月原本說要延到25號，結果到了25號當天才又改口說要延到4月1號。甚至還說，因為公司4月份要開新品牌，資金要投入加盟店，才會無法周轉，在在都讓員工無法諒解。

對此，台北市勞動局勞基科科長陳昆鴻指出，「後續如果還是持續不給，我們會依照勞基法第27條，限期（要求）資方給付」。角子虎副總張先生則表示，「目前公司確實在資金的調度上面稍微吃緊，對同仁非常的抱歉，薪資會陸續發放」。同時也澄清沒有開新品牌一事，目前旗下就只有角子虎這個品牌。

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