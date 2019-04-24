讓愛住進來 雲林招募寄養家庭

2019-04-24 13:03

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林寄養家庭不足，雲林縣政府、家扶中心今天一起開記者會招募寄養家庭，副縣長謝淑亞呼籲民眾加入寄養家庭行列，讓愛住進來，用愛守護受虐兒童。

謝淑亞表示，雲林今年一至三月兒少保護通報案件384件，經社工評估須安置兒少計18名，安置在寄養家庭的受虐兒童有11位，4位安置於兒少安置機構，另有3位評估較適合至寄養家庭安置的兒童等待安置中，急需寄養家庭新血加入。

謝淑亞強調，「預防勝於治療」，受虐不幸的孩子能夠在寄養家庭受到完整的照顧，感受家庭溫暖，未來長大發展也不致會有所偏差，更有利於社會安定與發展。

擔任寄養家庭已15年的家扶寄養媽媽曾孟雁表示，她原本因喜歡小孩而參加保母訓練，訓練結束後知道寄養家庭非常不足，心想都是照顧小孩，若擔任寄養家庭照顧受虐不幸的孩子，感覺更有意義，因此投入寄養家庭行列，一投入就是15年，相當快樂。

社會處長林林文志表示，歡迎夫妻雙方均為國中以上學歷、有穩定收入及住所，以及有照顧時間的民眾，一起加入寄養家庭行列，有意願者可電洽雲林家扶05-6323200寄養組或雲林縣政府社會處05-5523362。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/