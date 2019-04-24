3月迎媽祖 青年創客雷雕創意平安符

2019-04-24 12:55

〔記者王涵平／台南報導〕農曆3月媽祖生，鹽水青年謝婉婷感恩鹽水護庇宮媽祖庇佑，以行動回饋家鄉，結合南方創客基地舉辦「雷雕創意平安符」活動，帶領民眾認識雷射雕刻技術及木質材料，創作專屬平安符，用創意展心意。

28歲謝婉婷出身木工世家，從小深受曾祖父影響踏入木工圈，取得屏科大木材科學與設計系碩士後，返鄉進駐勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營「南方創客基地」，創立「慕器木工坊」，透過數位自造設備結合傳統木工，開發系列數位木作商品，更將自身學識及技藝以行動回饋家鄉，開辦木作工作坊，將技藝傳承給更多鹽水青年。

謝婉婷表示，從小到大受鹽水護庇宮媽祖庇佑，遇到瓶頸時都會向媽祖祈求賜智慧與勇氣，「雷雕創意平安符活動」與新營南方創客基地共同開發，在護庇宮廟埕帶領民眾「自已的平安符自己做！」，藉由手作創意平安符，認識雷射雕刻技術及木質材料，創作專屬平安符，體驗當創客的樂趣。

南方創客基地推廣「數位自造」、 「農業」、「循環」 「女力」等相關議題，配有全台第1部的「Maker Car」裝載著3Ｄ列印機、小型CNC等數位機具，深入雲嘉南地區的校園與民間社區及社團，傳達自造與科技探索的樂趣，不定期舉辦各式課程與講座活動，詳情可至南方創客基地官網或粉絲專頁查詢。

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