反核勢力集結 羅文嘉：民進黨會站出來面對議題

2019-04-24 13:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕「告別核電、風光明媚」，2019廢核遊行將於本週六在台北及高雄兩地邁開步伐，民進黨秘書長羅文嘉今在遊行啟動記者會上表示，核能安全及能源轉型，不只是民間團體的問題，是全民的問題，因此遊行當天黨內公職人員將全力參與。

今年遊行訴求包括「告別10%核電、落實綠能減煤」，「我要風光明媚、不要萬年核廢」，「廢除危險核四、退役老舊核電」，「不能解決核廢、不要再用核電」，「綠能百分百、轉型趁現在」，「核能出去、綠能進來、守護台灣未來」等，台北在凱道、高雄在凹子底，今天啟動記者會中包括時代力量、社民黨、綠黨及樹黨等都有代表前來力挺。

時代力量秘書長陳孟秀說，福島核災已經8年，但仍有輻射殘存，何況台灣的核電廠被評為世界最危險，台灣人口密及、天災多，必須誠實面對安全問題。社民黨代表范雲則說，人類不該發展無法掌控的科技，否則會自我毀滅，台灣是個小國，在能源政策必須有不同想法。

而羅文嘉也清楚表示，核能安全及能源轉型的問題，不是只有民間團體的問題，而是全民的問題，是身在台灣的公民共同問題，所以之前中常會就做出決定，黨內公職人員將全力參與，且民進黨不會像去年面對公投這樣冷漠、消極、不作為，會直接面對議題作溝通。

羅文嘉說，核電今天發電比才6%，平均也才8%至9%，是否有必要為了不到10%的發電承擔這麼大的風險？是要選擇台灣能夠發展成綠能大國，或是變成核災難民？羅文嘉並質疑，為何國民黨、前總統馬英九、擁核人士要繼續發動公投，甚至是提出核能發電佔比高過燃煤發電？那麼台灣是不是還要再蓋台灣更多核電廠，要蓋在哪裡？核廢料要放在哪裡？

羅文嘉也說，現在綠能已經發展到10%、5年後達到20%，同時提高天然氣到50%，把核能減到零，這絕對是利大於弊，他非常不希望社會再像去年公投一樣被謠言、謊言矇蔽，因此民進黨會站出來。

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